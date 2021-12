Auszeichnungen : „Die zweite Pandemie-Krone“: Preisverleihung im Radio

So früh wie in diesem Jahr wurden die Gewinner des WDR-Musikpreises „1Live Krone“ noch nie gekürt. Statt auf der legendären Party am Abend ließen sich die Musik-Stars anders feiern.

Köln | Die „1Live Krone“ des Westdeutschen Rundfunks ist in diesem Jahr im Radio gefeiert worden. Aufgrund der Corona-Lage fand die 22. Preisvergabe in Köln im Studio statt. „Hier haben die Aerosole Hausverbot“, erklärte Moderator Philipp Isterewic. Dafür wurden die Gewinner stündlich in der Live-Sendung empfangen. Los ging es bereits um sieben Uhr morgen...

