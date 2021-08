TV-Tipp : „Die Wache“: Groteske Verhör-Komödie aus Frankreich

Wer sich am Mittwochabend eine gute Stunde Zeit nimmt, bekommt auf Arte Absurdes zu sehen: Auf einer Polizeiwache im Charme der 1970er Jahre wird ein Verdächtiger in einem Mordfall verhört. So weit, so gut - könnte man meinen. Doch das Ganze läuft völlig aus dem Ruder.

Strasbourg | Je länger man zuschaut, desto grotesker wird es: Am Anfang dirigiert ein Mann auf einer Wiese ein Orchester. Er trägt nichts - bis auf einen roten Slip. Wer dranbleibt, bekommt noch mehr Skurrilitäten zu sehen: Mal raucht der Kommissar seine Zigarette aus einem Loch in der Brust. Mal muss der Verdächtige eine Leiche im Schrank verstecken. Mal isst ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.