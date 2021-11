TV-Tipp : Die Kultshow „Geh aufs Ganze!“ ist zurück

„Dooooooaaaaang!“ - na, erkannt? Wer sich vor rund 25 Jahren von Jörg Draeger übers Ohr hauen ließ, hörte ein unschönes Geräusch - und bekam einen Zonk. Nun ist die Gameshow „Geh aufs Ganze!“ zurück.

Köln | Es ist wieder mal so weit, Jörg Draeger nestelt in seinem Zauber-Sakko, in dessen Taschen mehr Geldscheine zu stecken scheinen als in einem Bankautomaten. Er schaut seinem Kandidaten, einem netten jungen Mann, tief in die Augen und macht ihm ein Angebot: Geld. Wenn er nicht Tor 3 nimmt. Dazu säuselt er: Was wäre er - Jörg Draeger - denn für ein fur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.