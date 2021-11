Umwelt : Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Billie Eilish

Musikpreise hat Billie Eilish in ihrer Karriere bisher reichlich eingesammelt. Jetzt wird sie zudem für ihr Klimaschutz-Engagement geehrt. Ein Astronaut spielt dabei eine Rolle.

Düsseldorf | US-Sängerin Billie Eilish (19) erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für ihr Engagement in Sachen Klimaschutz. Das haben die Organisatoren in Düsseldorf mitgeteilt. Die Auszeichnung soll am kommenden Freitag vom deutschen Astronauten Matthias Maurer an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) virtuell „überreicht“ werden. Die Musikerin set...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.