Auszeichnungen : Deutscher Fernsehpreis plant Comeback als TV-Gala

Die Preisverleihung ist 2020 ausgefallen und fand in den Jahren zuvor nur als Branchentreff statt. Doch nun soll es wieder losgehen mit der Show. Die Gastgeberin steht auch schon fest.

Köln | Der Deutsche Fernsehpreis 2021 soll in diesem Jahr als große Fernsehgala auf den Bildschirm zurückkehren. Die Auszeichnungen sollen am 16. September bei einer Open-Air-Show im Kölner Tanzbrunnen verliehen werden. RTL werde die Preisverleihung am selben Abend zeitversetzt (20.15 Uhr) zeigen, teilten die Stifter am Donnerstag in Köln mit. Barbara Sch...

