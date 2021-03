US-Schauspieler : Bekannt aus „Denver-Clan“ und als Marlboro-Man: Geoffrey Scott gestorben

In der Seifenoper "Denver-Clan" spielte er Tennisprofi und ersten Ehemann von Krystle: Schauspieler Geoffrey Scott ist tot.

New York | Schauspieler Geoffrey Scott, bekannt als Nebendarsteller in der US-Fernsehserie "Der Denver-Clan", ist Medienberichten zufolge gestorben. Wie die Magazine "Variety" und "Hollywood Reporter" unter Berufung auf die Frau Scotts berichteten, starb der Amerikaner am 23. Februar, einen Tag nach seinem 79. Geburtstag. Von 1982 bis 1984 hatte Scott ab der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.