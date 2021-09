James-Bond-Darsteller : Daniel Craig über Zeit als 007: „Habe jede Sekunde geliebt“

Ende des Monats soll endlich der neue James-Bond-Film „No Time To Die“ in den Kinos anlaufen. Für Hauptdarsteller Daniel Craig wird es der letzte sein - und er reagiert emotional.

London | Kurz vor der Premiere des neuen James-Bond-Films „No Time To Die“ hat sich Hauptdarsteller Daniel Craig emotional über seine Agentenrolle gezeigt. „Ich habe jede Sekunde geliebt“, sagte er in einem auf Twitter geteilten Ausschnitt aus einer Dokumentation, über den am Samstag unter anderem der Sender Sky News berichtete. Craig erwähnt darin Gerüchte...

