Ehrung : Daniel Craig auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit Stern geehrt

In guter Gesellschaft: Nun hat auch Daniel Craig einen Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ - und zwar gleich neben dem eines anderen James Bond-Darstellers.

Los Angeles | James-Bond-Darsteller Daniel Craig (53) hat auf Hollywoods „Walk of Fame“ eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. Es mache ihn sehr glücklich, auf dem Bürgersteig von all diesen Legenden umgeben zu sein, sagte der britische Star vor jubelnden Fans und Reportern am Mittwochabend (Ortszeit). Nach Angaben der Veranstalter erhielt Craig die 270...

