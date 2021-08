US-Punkpop-Veteranin : Chrissie Hynde singt Bob Dylan: gemütliche Trio-Hommage

Sie kam aus der Punk-Bewegung, Dylan vom Folk. Nun verbeugt sich Chrissie Hynde mit einem Cover-Album vor dem König der Songdichter. Das Ergebnis: neun schöne Lieder, die Dylans Sperrigkeit umgehen.

Berlin | Nicht ganz so eigenwillige Künstler wie Chrissie Hynde hätten die Veröffentlichung eines Albums mit Bob-Dylan-Coversongs wohl anders platziert - also vor und nicht nach dem 80. Geburtstag des US-Songpoeten am 24. Mai. Dann wäre mehr Rampenlicht auch auf die neun Lieder gefallen, die der Pretenders-Frontfrau ein echtes Herzensanliegen waren. Nun kom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.