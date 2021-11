Influencerin : Cathy Hummels fackelt Adventskranz ab

Malheur am ersten Adventssonntag: Cathy Hummels wollte eine Kerze entzünden und steckte den ganzen Kranz in Brand.

München | Erst brannte die erste Kerze - und dann der ganze Kranz: Cathy Hummels (33) hat nach eigenen Angaben versehentlich ihren Adventskranz abgefackelt. „Ich hab' so was noch nie erlebt“, berichtete die Influencerin und Moderatorin ihren Followern in einer Instagram-Story. „Der Adventskranz ist komplett abgefackelt aufgrund einer Stichflamme.“ Dazu zeigt...

