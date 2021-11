Zerwürfnis : Britische Royals wenden sich von der BBC ab

Eigentlich sollte ein Weihnachtskonzert mit Herzogin Kate in der öffentlich-rechtlichen BBC laufen. Aber das Königshaus ist seit längerem verärgert über den Sender.

London | Die Kluft zwischen den britischen Royals und der BBC scheint sich zu vertiefen: Ein royales Weihnachtskonzert soll statt in dem öffentlich-rechtlichen Sender nun bei dem kommerziellen Sender ITV gezeigt werden. Der Sender teilte am Dienstag mit, man werde das in der Westminster Abbey stattfindende Konzert mit Herzogin Kate am 8. Dezember übertragen...

