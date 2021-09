Abschied : „Blaxploitation“-Pionier Melvin van Peebles gestorben

Er galt als „Godfather des modernen schwarzen Kinos“. Jetzt ist der Regisseur, Bühnenautor und Musiker gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.

New York | Der US-Regisseur, Bühnenautor und Musiker Melvin van Peebles, auch „Godfather des modernen schwarzen Kinos“ genannt, ist tot. Er sei am Dienstagabend in New York im Alter von 89 Jahren gestorben, hieß es in einer am Mittwoch (Ortszeit) im Auftrag von Van Peebles Familie verbreiteten Mitteilung. Darin wurde der Regisseur als „Gigant des amerikanisch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.