R&B-Superstar : Beyoncé kündigt neues Album an

Die Arbeit an neuen Songs nimmt viel Zeit in Anspruch, denn Beyoncé ist Perfektionistin. Ihre Fans aber können sich jetzt freuen: „Ja, die Musik kommt“, sagte die Sängerin in einem Interview.

Los Angeles | Fünf Jahre nach ihrem letzten Solo-Projekt hat Superstar Beyoncé ihren Fans neue Musik in Aussicht gestellt. „Ich bin seit anderthalb Jahren im Studio“, sagte die Sängerin in einem Interview des Magazins „Harper's Bazaar“. Die 39-Jährige erzählt darin auch, wie viel Zeit die Arbeit an Details mitunter in Anspruch nehme: „Manchmal brauche ich ein Ja...

