„Free Britney“ : „Bester Tag aller Zeiten“: Freiheit für Britney Spears

In Los Angeles feiern Fans die Freiheit von Britney Spears. Auch die Sängerin und ihr Verlobter lassen den Gefühlen freien Lauf. Spears' Anwalt würdigt seine Mandantin für einen mutigen Kampf.

Los Angeles | Vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles bricht lauter Jubel aus. Rosa Konfetti fliegt in die Luft, Fans von Britney Spears fallen sich in die Arme: Richterin Brenda Penny hat die von der „Free Britney“-Bewegung lange erhoffte Entscheidung getroffen. Nach 13 Jahren unter Vormundschaft erhält die Sängerin ihre Freiheit zurück. Mit sofortiger Wirkung s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.