US-Justiz : Auftaktplädoyers im Prozess gegen R. Kelly

In den 90er Jahren wurde R. Kelly mit Hits wie „I Believe I Can Fly“ zum Superstar. Schon damals gab es Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger. Jetzt muss er sich vor einem New Yorker Gericht verantworten.

New York | Im Prozess unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger gegen den früheren Pop-Superstar R. Kelly (54) sollen an diesem Mittwoch in New York die Auftaktplädoyers starten. Zuvor waren in der vergangenen Woche an dem Gericht im Stadtteil Brooklyn Dutzende potenzielle Geschworene befragt worden, bevor eine Jury bestehend aus sieben Männern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.