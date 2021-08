Streaming : Ashton Kutcher mit Reese Witherspoon in Netflix-Romanze

„Your Place or Mine“ wird von Witherspoons Firma produziert und dreht sich um alte Freunde, die beschließen, ihre Wohnungen zu tauschen.

Los Angeles | Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (45, „Walk the Line“) erhält für die geplante Netflix-Romanze „Your Place or Mine“ prominente Verstärkung. Ashton Kutcher (43, „Happy New Year“, „Two and a Half Men“) wird in der Liebeskomödie die männliche Hauptrolle spielen, wie der Streamingdienst bekanntgab. „Your Place or Mine“ aus der Feder von Aline B...

