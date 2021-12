TV-Tipp : Arte-Reportage über Londons Juden nach dem Brexit

Rund 80 000 Juden sind in der Nazi-Zeit vor Tod und Verfolgung nach London geflohen. Viele ihrer Nachkommen suchen nun nach den Wurzeln der Familie. Der EU-Austritt befeuert das Thema und spaltet Familien.

London/Berlin | Eva Evans kämpft mit den Tränen. Sie hasse das deutsche Wort „Ge-burts-ur-kunde“, sagt die 97-jährige Londonerin. In der Nazi-Zeit hat sie als junge Frau mit knapper Not Berlin verlassen und dann in Großbritannien eine sichere Heimat gefunden. 80 000 Juden flohen während des Dritten Reiches an die Themse. Nun sortiert unter Evas erzürnten Blicken i...

