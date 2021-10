Antisemitismus-Vorwürfe : Anzeige gegen Leipziger Hotel: So geht es im Fall Ofarim weiter

Durch das von Gil Ofarim veröffentlichte Video ist eine neue Antisemitismus-Debatte in Deutschland entfacht worden. Nach dem von ihm geschilderten antisemitischen Vorfall will der Musiker am Dienstag Anzeige erstatten.

Leipzig | Nach dem Aufschrei um Antisemitismus-Vorwürfe in einem Leipziger Hotel hat der Musiker Gil Ofarim einen Wandel in der Gesellschaft angemahnt. "Ich hoffe, dass irgendetwas passiert", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gefahr sei, dass die Debatte nach kurzer Zeit verpuffe. "Was mir widerfahren ist, passiert jeden Tag in Deutschland, a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.