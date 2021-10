Frisch und kreativ : Alles auf Anfang: Die US-Folkrockband My Morning Jacket

Nach über 20 Jahren Band-Geschichte standen die Folkrocker von My Morning Jacket an einer Wegegabelung: War's das - oder weitermachen? Das US-Quintett hat sich für ein neues Album entschieden. Gut so.

Berlin | Wenn eine schon sehr lange aktive Rockgruppe ihr neuntes Album wie ein Debüt betitelt, also lediglich mit dem Bandnamen - dann soll das meist ein Statement sein: Schaut her, wir fangen nochmal von vorne an, denn wir sind so frisch und kreativ wie damals am Karrierebeginn. Auch das seit über 20 Jahren bestehende Quintett My Morning Jacket will nun e...

