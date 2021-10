Neues Album „30“ : Konzert von Adele: Wütende Fans beschweren sich nicht nur über hohe Ticketpreise

Mit dem Lied "Easy On Me" hat sich Adele gerade erst nach sechs Jahren zurück gemeldet. Jetzt kündigte die Sängerin ihr Konzert im kommenden Jahr an. Die Tickets kosten bis zu 600 Euro. Das ist nicht der einzige Grund, warum sich Fans aufregen.

London | Adeles neues Album "30" erscheint am 19. November. Einen ersten Song konnten Fans schon hören: Auf der Plattform YouTube hat das Video "Easy on Me" nur zwei Wochen nach der Veröffentlichung schon mehr als 120.000.000 Aufrufe. Fans sind wütend Auf Twitter folgte nun die Ankündigung ihres Konzerts. Adele, die jetzt in den USA lebt, ist am 1. und 2...

