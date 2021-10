Pop : Adele verzückt Fans mit Ausschnitt aus neuer Single

Die britische Sängerin hat sich über Jahre rar gemacht. Jetzt meldet sie sich mit neuer Musik bei ihren Fans zurück - und sorgt gleich für Diskussionsstoff.

London | Adele (33) hat ihre Fans mit einem längeren Einblick in ihre Comeback-Single verzückt. Auf Instagram Live spielte die Britin am späten Samstagabend (MESZ) einen etwa 35-sekündigen Ausschnitt aus „Easy On Me“ ab, in dem ihre gefühlsbetonte Stimme zu Klavierklängen zu hören war. Kurz darauf berichtete sie, dass ihr Telefon bereits klingele und das Är...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.