Hollywood : Academy-Museum benennt Lobby nach Sidney Poitier

1964 erhielt Sidney Poitier als erster Schwarzer den Oscar für seine Hauptrolle in „Lilien auf dem Felde“. Heute, im Jahr 2021, wird er der Namensgeber für die Lobby eines neuen Museums in Los Angeles.

Los Angeles | Das neue Academy-Museum in Los Angeles will seine riesige Eingangshalle nach dem legendären Schauspieler Sidney Poitier benennen. Es sei eine „unglaubliche Ehre“, Sir Sidney Poitier als Namensgeber für die Lobby zu haben, sagte Museums-Direktor Bill Kramer in einer Mitteilung. Poitiers humanitäre Verdienste und sein bahnbrechendes künstlerisches Schaf...

