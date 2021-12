Einschaltquoten : ARD blickt in die Zukunft, ZDF blickt zurück

Markus Lanz oder Tobias Moetti? Die Fernsehzuschauer hatten am Mittwoch die Qual der Wahl. Das Rennen um die beste Quote fiel für die Öffentlich-Rechtlichen letztlich nur knapp aus.

Berlin | ARD und ZDF haben im Wettbewerb um das größte Primetime-Publikum am Mittwochabend Kopf an Kopf gelegen. Das ZDF strahlte ab 20.15 Uhr den Jahresrückblick „Markus Lanz - Das Jahr 2021“ aus und lockte damit 3,72 Millionen Zuschauer (13,3 Prozent) an. Das Erste hatte hingegen den düsteren Zukunftsthriller „Das Haus“ mit Tobias Moretti und Valery Tsche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.