Spenden gesammelt : 70-Jähriger rudert allein über den Atlantik

Wasser, Wasser, Wasser: Nach 4800 Kilometern über den Atlantik im Ruderboot hat Frank Rothwell jetzt wieder festen Boden unter den Füßen. Er hat während der Überfahrt Spenden gesammelt.

Antigua/Oldham | Ein 70 Jahre alter Mann aus England ist unbegleitet fast zwei Monate lang über den Atlantik gerudert. Frank Rothwell aus dem englischen Oldham war Mitte Dezember von der kanarischen Insel La Gomera gestartet und am Samstag in Antigua in der Karibik ange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.