TV-Tipp : 20 Jahre und kein Ende der Gewalt - „Ghosts of Afghanistan“

Die USA und ihre Verbündeten verlassen Afghanistan in einer Phase, in der die Taliban wieder militärisch auf dem Vormarsch sind. ZDFneo zeigt eine Doku über den Konflikt.

Kabul | Nach fast 20 Jahren ziehen die internationalen Soldaten aus Afghanistan ab. Die USA und ihre Verbündeten, darunter Deutschland, verlassen das Land in einer Phase, in der die Taliban wieder weite Landstriche kontrollieren und militärisch auf dem Vormarsch sind. Was in 20 Jahren internationalen Einsatzes und mit Abermillionen an Hilfsgeldern erreicht...

