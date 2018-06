Liveblog zum Asylstreit : Lindner: Asylpolitik nicht für Wahlkampf instrumentalisieren

Die Fronten zwischen CDU und CSU sind verhärtet. Zerbricht die große Koalition schon nach knapp 100 Tagen?

von dpa und Lorena Dreusicke

15. Juni 2018, 10:00 Uhr

Berlin | Worum es bei dem Streit im Kern geht: CSU und CDU diskutieren seit Tagen darüber, ob auch Asylbewerber ohne Papiere sowie bereits abgeschobene Bewerber – wie von der CSU gefordert – nicht mehr über die deutsche Grenze gelangen dürfen.

08.12 Uhr: Lindner: Asylpolitik nicht für Wahlkampf instrumentalisieren

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat dazu aufgerufen, die Asylpolitik nicht für den Landtagswahlkampf in Bayern zu instrumentalisieren. „Das sollten die Bürgerinnen und Bürger in Bayern sich nicht bieten lassen“, sagte er am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. Die CSU hätte bereits vor zweieinhalb Jahren handeln sollen – nicht erst vor der Landtagswahl im Oktober.

Im Streit zwischen CDU und CSU über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze unterstützt die FDP die Position von Innenminister Horst Seehofer (CSU). Allerdings zeigte Lindner Unverständnis darüber, dass die CSU jetzt so viel Zeitdruck macht. „Es wäre doch durchaus nachvollziehbar, jetzt noch 14 Tage bis zum Europäischen Gipfel zu warten. Nach der Eskalation des gestrigen Tages haben doch alle europäischen Partner erkannt, dass es politisch so nicht weitergehen wird. So oder so wird sich etwas verändern.“ (dpa)

07.21 Uhr: "Merkel kann die Zeit nicht zurückdrehen"

Zum Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik meint die Londoner "Times" am Freitag:

"Die Bundeskanzlerin hat wenig Unterstützung von ihren Parteifreunden. Und Horst Seehofer von Angela Merkels bayerischer Schwesterpartei CSU ist im Herbst bei regionalen Wahlen mit der immigrationsfeindlichen Alternative für Deutschland konfrontiert. Deutschlands Konservative scharen sich hinter der Forderung nach stärkeren Maßnahmen, und damit isolieren sie die Bundeskanzlerin. Tatsächlich scheint die von (Österreichs Kanzler Sebastian) Kurz angestrebte 'Achse der Willigen' Merkel zu umzingeln. Das könnte sie trotz ihrer Koalition mit den Sozialdemokraten zu einem Rechtsruck zwingen oder dazu, das Handtuch zu werfen. (...) Sie kann nicht hoffen, dass sich die Zeit vor 2015 zurückdrehen lässt, als die EU-Regeln anscheinend noch eingehalten wurden. Wenn es der politischen Mitte nicht gelingt, die Forderung nach einer Revision des Systems der Migration zu entsprechen, wird die Stimme der Populisten immer kreischender werden." (dpa)

04.15 Uhr: Merkel soll zwei CSU-Kompromisse abgelehnt haben

Im Streit über die Asylpolitik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zwei Kompromissangebote der CSU abgelehnt. Die CSU habe bei dem Krisentreffen am Mittwochabend im Bundeskanzleramt zunächst vorgeschlagen, sofort mit Zurückweisungen weiterer Asylbewerber an den deutschen Grenzen zu beginnen – dies aber bei einem Erfolg des EU-Gipfels in zwei Wochen wieder zu beenden. Außerdem habe die CSU den Vorschlag gemacht, jetzt schon weitere Zurückweisungen an den Grenzen zu beschließen – aber nur für den Fall, dass die Verhandlungen auf europäischer Ebene scheitern. Dies hätte Merkel also faktisch zwei Wochen Zeit gegeben. Auch diesen zweiten Vorschlag habe die Kanzlerin abgelehnt, hieß es aus CSU-Kreisen. (dpa)

00.20 Uhr: CDU-Spitze bittet Schäuble um Vermittlung mit CSU

Die CDU-Spitze und Unionsfraktionschef Volker Kauder haben Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nach Informationen der "Rheinischen Post" gebeten, im Asylstreit mit der CSU zu vermitteln. Auf ihren Wunsch soll der CDU-Politiker in den kommenden Tagen mit der CSU-Führung reden, um eine Kompromisslinie auszuloten, wie die Zeitung (Freitag) nach eigenen Angaben aus der Parteiführung der Christdemokraten erfuhr. Schäuble habe in der Flüchtlingspolitik trotz seiner Loyalität zur Kanzlerin immer wieder eine kritische Haltung eingenommen und besitze auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit, hieß es zur Begründung. Zu einem Gespräch zwischen Kauder (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt soll es demnach erst am Montag nach den Parteigremiensitzungen kommen. (dpa)

Foto: dpa/Kay Nietfeld





Die Entwicklungen am Donnerstag:

17.34 Uhr: SPD-Generalsekretär Klingbeil: Bin entsetzt über Chaos in der Union

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die CSU im Asylstreit innerhalb der Union aufgerufen, sich an den Koalitionsvertrag zu halten. „Wir haben klar vereinbart, dass wir keine nationalen Alleingänge wollen, sondern für ein geschlossenes und handlungsfähiges Europa stehen", erklärte Klingbeil am Donnerstag laut Mitteilung. Das sei der Auftrag, den diese Regierung habe, es sei alles bis ins kleinste Detail im Koalitionsvertrag geregelt. „Ich bin entsetzt über das Chaos, das wir in der Union gerade erleben", so Klingbeil weiter. Die CSU sei nicht „der Mittelpunkt der Welt". Es müsse Schluss damit sein, dass sich alles um die bayerische Landtagswahl drehe. (dpa)

17.24 Uhr: "Seehofer zielt in die richtige Richtung"

Im erbittert geführten Asylstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer erhält der CSU-Politiker mit seiner Haltung Unterstützung aus Niedersachsen. „Ich glaube, Seehofer zielt mit seinen Vorschlägen in die richtige Richtung", sagte der dortige CDU-Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann der Deutschen Presse-Agentur. (dpa)

16.31 Uhr: Merkel hält an ihrem Vorschlag für Rückführungsabkommen fest

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt trotz des massiven Drucks der CSU einen nationalen Alleingang bei Rückweisungen bestimmter Migrantengruppen an der deutschen Grenze weiterhin ab. Sie wolle die zwei Wochen bis zum EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel nutzen, um mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen Ländern bilaterale Abkommen zu schließen, sagte die CDU-Chefin in einer gut vierstündigen Sondersitzung der CDU-Abgeordneten zum Asylstreit mit der Schwesterpartei CSU nach Angaben von Teilnehmern.

So soll eine juristisch wasserdichte Rückweisung von Migranten an der deutschen Grenze ermöglicht werden, die schon in anderen EU-Ländern Asylverfahren durchlaufen haben. Als Vorbild gilt Frankreich, das mit Italien ein solches Abkommen zur Zurückweisung von Migranten an seiner Grenze geschlossen hat. Merkel hat angekündigt, bis zum Gipfel am 28. und 29. Juni weitreichende Fortschritte für eine neues gemeinsames Asylsystem in der EU zu erreichen. (dpa)

16.17 Uhr: Linke: Merkel sollte Koalition beenden

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgerufen, die Koalition angesichts des unversöhnlichen Asylstreits in der Union zu beenden. „Die Union ist offensichtlich nicht mehr regierungsfähig und zerlegt sich auf offener Bühne", sagte Wagenknecht. „Merkel sollte jetzt Konsequenzen ziehen und der Bevölkerung eine Fortsetzung dieses Trauerspiels ersparen." (dpa)

16.01 Uhr: AfD-Fraktionschefin Weidel kritisiert „Zeit-Kauf-Politik" der Union

Der Asylstreit innerhalb der Union ist nach Einschätzung der AfD ein rein wahltaktisches Manöver. „Das ist eine Zeit-Kauf-Politik der CDU/CSU-Fraktion, um sich noch einigermaßen in den Landtagswahlkampf in Bayern zu retten", sagte die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Wenn Innenminister Horst Seehofer (CSU) plötzlich die Positionen der AfD für sich entdecke, seien das lediglich „Nebelkerzen". Die AfD sei das Original – eine „schlechte Kopie" könne niemals die Lösung sein. (dpa)

15.57 Uhr: Keine weiteren Treffen von Merkel und Seehofer

Im ungelösten Asylstreit in der Union sind zunächst keine weiteren Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplant. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag nach dem Ende der getrennten Sondersitzungen der Abgeordneten beider Parteien aus Unionskreisen.

15.56 Uhr: Lindner erwartet "windelweichen Kompromiss"

FDP-Vorsitzende Christian Lindner unterstützt die Position von Innenminister Horst Seehofer (CSU). Eine Rückkehr zum alten Recht würde den Einigungsdruck in der EU erhöhen, erklärte Lindner am Donnerstag im Fernsehsender Phoenix. Der FDP-Chef warb für eine Kombination aus der kurzfristigen Intervention von Seehofer und der langfristigen, europäischen Zielsetzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In Wahrheit rechne er allerdings mit einem "windelweichen Kompromiss", der kein Problem löse.

15.31 Uhr: Grüne besorgt angesichts der Regierungskrise

Die Grünen haben das Vorgehen von Bundesinnenminister Horst Seehofer und der CSU im unionsinternen Asylstreit als unverantwortlich verurteilt. Fraktionschef Anton Hofreiter sagte am Donnerstag in Berlin, die Instabilität in der Regierung gefährde mittlerweile auch die Stabilität in Deutschland und in der EU. "Wir erwarten von Herrn Seehofer, dass er seine Störmanöver sofort beendet", betonte Hofreiter. Derzeit missbrauche Seehofer sein Amt als Innenminister de facto als "CSU-Wahlkampf-Minister".

"Wir sind tief besorgt angesichts der Regierungskrise, die wir derzeit erleben. Wir stehen an einem Scheideweg: Jetzt geht es um eine Entscheidung für ein starkes Europa der Solidarität, Humanität und des Rechtsstaates oder für den Verrat all dieser Werte", sagte die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt.

15.17 Uhr: CSU will nicht auf europäische Lösung warten



CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Donnerstag nach getrennten Beratungen der Abgeordneten von CDU und CSU im Bundestag, Teile des Masterplanes von Horst Seehofer stünden "in der direkten Verantwortung des Bundesinnenministers" und sollten daher umgesetzt werden, ohne erst auf eine Einigung auf EU-Ebene zu warten.

Es sei dringend nötig, bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen, "um wieder Ordnung an den Grenzen zu schaffen", sagte Dobrindt. Dieser Schritt sei gedeckt durch deutsches und europäisches Recht.

Er sagte, die CSU-Landesgruppe sei in der Frage einig und wolle diese Position nun am Montag in den CSU-Parteivorstand tragen, um dort zu einer Entscheidung zu kommen. Damit setzte er Merkel praktisch ein Ultimatum. Die CSU mache es sich in der Frage nicht leicht, betonte der CSU-Politiker. Die Auseinandersetzung sei auch eine Belastung in der Beziehung zwischen CDU und CSU. Ziel sei, gemeinsam für eine Neuordnung der Migrationspolitik zu sorgen. Er betonte aber, jetzt sei der Zeitpunkt zum Handeln. "Ich will ihnen nicht verschweigen, dass wir eine ernste, eine sehr ernste Situation haben", sagte Dobrindt. In den Beratungen der CSU-Landesgruppe sei auch von einer historischen Situation die Rede gewesen.

15.12 Uhr: CSU will Abstimmung der Unionsfraktion verschieben

Im Asylstreit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verzichtet die CSU vorerst auf eine Abstimmung der Unionsfraktion. Das sagte der Bundestagsvizepräsident und CSU-Abgeordnete Hans-Peter Friedrich nach einer Sitzung der CSU-Landesgruppe am Donnerstag im Fernsehsender Phoenix. Die CSU-Abgeordneten hätten Innenminister Horst Seehofer (CSU) in dem Konflikt aber ihre eindeutige Unterstützung ausgesprochen, das gelte besonders für Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze.

14.43 Uhr: Linke fordert Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel

Angesichts des erbitterten Asylstreits innerhalb der Union hat die Linksfraktion im Bundestag eine Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag sprach der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Jan Korte, von einer "offensichtlichen Regierungskrise" und verlangte "noch in dieser Sitzungswoche" eine Erklärung.

14.40 Uhr: Ministerpräsidenten fordern geordneten Diskurs

Beim Treffen der Ministerpräsidenten hat das Beharren der CSU auf Zurückweisungen von Asylbewerbern an der Grenze für großen Aufruhr gesorgt. Der Freistaat Bayern, vertreten durch die Amtschefin der Staatskanzlei, Karolina Gernbauer, meldete sich am Donnerstag mit einer Protokollerklärung zu dem bislang noch nicht veröffentlichten Masterplan Migration von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu Wort. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die Sitzung da schon verlassen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, es sei schwierig, "über Vorschläge, wo weder der Ministerpräsident noch die Vorschläge anwesend sind" zu befinden.

Der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU) sagte mit Blick auf den Asylstreit, er könne nicht verstehen, wieso dieses Thema "jetzt, sozusagen von heute auf morgen, aus der Luft gegriffen, in den Mittelpunkt aller Beratungen gestellt wird und alle anderen wichtigen Themen verdrängt".

Die Länderchefs hätten bei ihrem Treffen auch über Integrationsfragen und über die Rückführung abgelehnter Asylbewerber gesprochen. Alle seien sich einig, "dass die ungeordnete Art und Weise, wie das 2015 abgelaufen ist, sich nicht wiederholt", sagte Hans. Er hoffe in der Bundesregierung auf eine Rückkehr "zu einem geordneten Diskurs".

14.25 Uhr: Söder beschwört "Endspiel der Glaubwürdigkeit"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt den Scharfmacher: "Wir sind im Endspiel um die Glaubwürdigkeit", sagte Söder den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge am Donnerstag auf der Sondersitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin. Das Netzwerk berief sich auf Aussagen von Teilnehmern der Sitzung.

Söder sieht die Union dem Bericht zufolge an einer "historischen Weggabelung". Sie müsse "endlich die Fehler von 2015 beheben". In jenem Jahr hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet, die in Ungarn und anderswo festsaßen. "Wir müssen jetzt durch Handlung beweisen, dass wir für unsere Haltung stehen", sagte Söder dem Bericht zufolge weiter. "Die Menschen haben die Geduld verloren. Die CSU steht."

14.05 Uhr: CSU droht angeblich, Fraktionsgemeinschaft aufzukündigen

Im Asylstreit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwägt die CSU einem Medienbericht zufolge eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU. "Für eine gemeinsame Fraktion könnte es sehr eng werden", zitierte die "Augsburger Allgemeine" einen namentlich nicht genannten "führenden" CSU-Abgeordneten. "Zum Bruch fehlt nicht mehr viel", sagte der CSU-Politiker demnach.

Auch Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer habe auf der Sitzung der CSU-Landesgruppe am Donnerstag in Berlin eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft mit CDU als Konsequenz eines möglichen Alleingangs nicht ausgeschlossen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Kreise der CSU-Landesgruppe weiter.

13.52 Uhr: Kubicki bringt Neuwahlen ins Gespräch

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat angesichts der unionsinternen Turbulenzen Neuwahlen ins Spiel gebracht. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Unterstützung ihrer Partei für ihre Haltung im Asylstreit verliere, "gibt es keinen anderen Weg als Neuwahlen", sagte Kubicki am Donnerstag zu "Focus Online".

13.42 Uhr: Bundestagssitzung unterbrochen

Wegen des massiven Beratungsbedarfes von CSU und CDU muss die Bundestagssitzung am Donnerstag länger unterbrochen werden als zunächst geplant. Das ursprünglich auf 13.30 Uhr angesetzte Ende der Pause wurde wegen des großen Redebedarfs – allein mit mehr als 50 Wortmeldungen der CDU – kurzfristig auf 15 Uhr verlängert. In getrennten Sitzungen versuchen die Unionsschwestern einen Kompromiss im Asylstreit zu finden. Auch die anderen Fraktionen versammelten sich.

13.22 Uhr: CDU steht offenbar hinter Merkels Vorschlag

Die Mehrheit der CDU-Abgeordneten scheint im Asylstreit in der Union weiter hinter Kanzlerin Angela Merkel zu stehen. Merkel habe von den Abgeordneten "überwiegend" Unterstützung erhalten, hieß es am Donnerstag von Teilnehmern der Sondersitzung der CDU-Bundestagsfraktion. Tenor der Wortmeldung sei es mehrheitlich gewesen, dass man der CDU-Chefin die 14 Tage bis zum EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel "nun wirklich" geben solle. Teilweise sei in der Sitzung auch offene Kritik am Vorgehen der CSU und an einigen Aussagen der CSU geübt worden.

Kreisen zufolge sollen die Parteigremien am Montag zusammenkommen, danach ist eine Fraktionssitzung geplant. Bis zum EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel seien "bilaterale Verhandlungen" geplant, danach eine erneute und abschließende Bewertung. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) habe in der Sitzung "mit großer Verve" die Zukunft und den Bestand Europas beschworen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Teilnehmerkreisen.

13.17 Uhr: Mehr als 50 Wortmeldungen der CDU



Seit 11.30 Uhr beraten die Abgeordneten der beiden Schwesterparteien in getrennten Sitzungen über den seit Tagen erbittert geführten Konflikt. Von Teilnehmern aus beiden Fraktionen wurde über großen Redebedarf berichtet.

In der CDU-Sondersitzung habe es mehr als 50 Wortmeldungen gegeben, hieß es am Mittag aus Teilnehmerkreisen. Mehr als eineinhalb Stunden nach Beginn der Sitzung stünden noch immer mehr als 20 Namen auf der Rednerliste. Von der CSU hieß es nur, es habe "unzählige Wortmeldungen" gegeben.

12:22 Uhr: Seehofer droht Merkel mit Alleingang

Im erbitterten Asylstreit droht Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem Alleingang: Sollte es keine Einigung geben, wolle er notfalls per Ministerentscheid handeln und dazu am Montag den Auftrag des CSU-Vorstandes einholen. Das machte Seehofer nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in einer Sondersitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin deutlich.

Rechtlich betrachtet kann Seehofer kraft seines Amtes als amtierender Bundesinnenminister die Zurückweisung der von Flüchtlingen an den Grenzen im Alleingang entscheiden. Er braucht dafür nicht die Zustimmung der Kanzlerin oder des Kabinetts. Die Bundespolizei müsste dann umgehend entsprechend seiner Vorgaben handeln. Für Merkel und ihre Koalition würde dies aber faktisch das Ende der Regierung bedeuten. Die Kanzlerin könnte, wenn sie den Alleingang verhindern wollte, Seehofer nur das Vertrauen entziehen.

12.18 Uhr: Merkel wirbt vor CDU-Abgeordneten um Vertrauen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor den CDU-Bundestagsabgeordneten um Unterstützung für ihren Kurs in der Asylpolitik geworben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern der Sondersitzung am Donnerstagmittag bat sie um Vertrauen bis zum EU-Gipfel am 28. und 29. Juni in Brüssel. Bis dahin will Merkel tiefgreifende Fortschritte für eine gemeinsame Asylregelung in der EU erreichen.

Die Kanzlerin stellte in der Sitzung zudem ihren Kompromissvorschlag im Streit mit der CSU vor. Als erster Redner ergriff nach ihr Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble das Wort, der in der Fraktion hohes Ansehen genießt. Er stellte sich demonstrativ hinter den Kurs Merkels.

12.13 Uhr: Nahles: "Theaterstücke" – SPD stützt Merkel-Linie



Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ist strikt gegen den CSU-Vorschlag für eine Abweisung von Asylbewerbern schon an der Grenze. "Wir fordern die Union auf, ihre internen Streitigkeiten möglichst bald zu beenden", sagte Nahles am Donnerstag in Berlin nach einer Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion, deren Vorsitzende sie ebenfalls ist. "Theaterstücke im Dienste von Landtagswahlen sind hier nicht angemessen", sagte sie mit Blick auf die bayerische CSU.

"Wir sind zu einer ganz klaren Position gekommen", sagte Nahles nach der Sondersitzung. "Wir haben sehr umfangreiche und konkrete Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zum Thema Migration und Asyl".

Dabei gebe es von dem Prozedere für Rückführungen bis zu Ankerzentren für Asylbewerber und einem Einwanderungsgesetz klare Verabredungen. "Dazu stehen wir ausdrücklich." Der Vorstoß von Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer, bereits in anderen EU-Staaten mit Fingerabdrücken registrierte Asylbewerber schon an der Grenze abzuweisen, steht nicht im Vertrag. Im Prinzip stützt die SPD hier die Linie von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Als ein Bundesminister von den wegen des Konflikts getrennt stattfindenden Fraktionssitzungen von CDU und CSU hörte, meinte er nur: "Das ist ja Kreuth." 1976 kündigte CSU dort die gemeinsame Fraktionsgemeinschaft der Unions-Parteien auf.

12.10 Uhr: Dobrindt sieht historische Situation

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht Deutschland angesichts des Asylstreits in der Union vor einer historischen Situation. Man müsse das Asylsystem neu ordnen, dazu gehöre, dass man jetzt Entscheidungen treffe und nicht auf unbestimmte Zeit verschiebe, sagte er am Donnerstag vor einer Sondersitzung der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Es sei notwendig, Ordnung an der Grenze wieder umzusetzen. Dazu gehöre die Zurückweisung von Flüchtlingen in andere Länder.

12.07 Uhr: Weil beunruhigt über Streit der Unionsschwestern

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beobachte den Asylstreit zwischen CDU und CSU mit Sorge: "Das ist eine ungute Entwicklung", sagte er am Donnerstag am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Er habe kein Verständnis dafür, dass die Unionsparteien nach Jahren immer noch keine gemeinsame klare Linie gefunden hätten in dieser Frage.

12.01 Uhr: Günther befürwortet Merkels Kurs

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stärkt Kanzlerin Angela Merkel im Asylstreit mit der CSU den Rücken. Er kritisiert das "Ultimatum" der Schwesterpartei - und betont, dass deren Lösungsvorschlag mit der CDU "nicht zu machen" sei.

„Es gibt eine klare Geschlossenheit im CDU-Präsidium, der Kurs wird von allen unterstützt“, sagte Günther unserer Redaktion angesichts der aktuellen Auseinandersetzung um die Rückweisung von Migranten an der deutschen Grenze. Die von der CSU vorgeschlagene Lösung sei "mit der CDU nicht zu machen", betonte er.



11.34 Uhr: CDU zu Kompromiss bereit – Präsidium stützt Merkel

Im Asylstreit mit der CSU ist die CDU zu einem Kompromiss bereit: Personen, deren Asylantrag in Deutschland bereits abgelehnt worden sei, sollten bei einem erneuten Versuch der Einreise sofort zurückgewiesen werden, teilte die CDU nach Beratungen des Parteipräsidiums am Donnerstag mit.

"Das Präsidium hat heute Morgen das Ziel bekräftigt, die Migrationsprozesse in Europa und die Einreise in unser Land wirksam zu steuern und zu kontrollieren", hieß es in der kurzen schriftlichen Erklärung. Dazu biete der angekündigte Masterplan von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die nötigen Grundlagen.

Grundsätzlich stellte sich das Parteipräsidium hinter die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel: Es unterstützte Merkel "in ihrer Initiative, im Umfeld des Europäischen Rates mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen Ländern Vereinbarungen zu treffen, die eine Zurückweisung und Rückführung von Personen ermöglichen, die in diesen Ländern bereits Asylanträge gestellt habe." So sollten unabgestimmte, einseitige Lösungen zu Lasten Dritter verhindert werden.

10.18 Uhr: Söder: "Keine halben Sachen mehr machen"

Die CSU-Spitze besteht im Asylstreit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Zurückweisung bestimmter Asylbewerber an den deutschen Grenzen. Dies solle jetzt beschlossen und in Kraft gesetzt werden, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der am Vorabend an einem Krisengespräch im Bundeskanzleramt teilgenommen hatte, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Und sollte im Rahmen des Europäischen Gipfels eine Verbesserung erreicht werden, dann kann man ja darauf reagieren."