High-Society-Spektakel : Liebeskomödie "Crazy Rich Asians" begeistert die Amerikaner

Der erste Hollywoodfilm seit 25 Jahren, in dem nur Schauspieler mit Wurzeln in Asien spielen, führt die Kinocharts an.

von dpa und Lorena Dreusicke

20. August 2018, 13:12 Uhr

New York | Die einen jagen der wahren Liebe nach, die anderen einem Urzeitmonster – und zumindest an den Kinokassen sind die Romantiker erfolgreicher: Die Komödie "Crazy Rich Asians" hat an ihrem ersten Wochenende in Nordamerika 25 Millionen Dollar eingespielt (22 Millionen Euro), wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Damit landete die Warner-Bros.-Produktion auf Platz eins der Charts, gefolgt von "The Meg". Der Thriller, in dem es um den Angriff eines gigantischen Hais geht, setzte an seinem zweiten Wochenende 21 Millionen Dollar (18 Millionen Euro) um.



In "Crazy Rich Asians" begleitet eine New Yorkerin ihren Partner in dessen Heimatstadt Singapur. Dort stellt sie überrascht fest, dass die Familie des Mannes zu den reichsten Asiens gehört – der Beginn einer Geschichte um die Frage, wie rein Liebe in einer Welt des Glamours sein kann. Es handelt sich um den ersten Hollywoodfilm seit 25 Jahren, in dem nur asiatische oder amerikanisch-asiatische Schauspieler auftreten.

Beruht auf Bestseller-Roman



Das Werk, das auf einem gleichnamigen Bestseller-Roman beruht, erhielt in den USA extrem positive Kritiken. "Es ist die Komödie, die man diesen Sommer sehen muss", schrieb der "Rolling Stone". Das Magazin "Time" meinte: "Der Film bietet großartigen Humor und ist zu keinem Moment langweilig." In Deutschland kommt das Superreichen-Spektakel am 23. August unter dem Titel "Crazy Rich" in die Kinos.

Im Netz wird der Film munter kommentiert. Schauspieler Chris Pratt twitterte: "Wow, das Kino war voll...Heilige Scheiße. Was ein großartiger Film! Habe lange keinen so guten Film gesehen."

Schauspielerin Olivia Munn, die asiatische Wurzeln hat, sieht es ähnlich. Sie twitterte: "Das ganze Kino hat gelacht, geweint, applaudiert. Seht diesen Film!"

Auch Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson outete sich als Fan: Er gratulierte seinem "Bruder im Geiste", Regisseur Jon M. Chu zu dem "brillanten und vielsagenden" Film.

Komiker Jimmy O. Yang, der im Film eine Rolle spielt, rief auf Twitter dazu auf, sich den Film anzusehen – und bringt eine mögliche Fortsetzung ins Spiel.