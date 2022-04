Gesundheitsminister im TV : Lauterbach rudert zurück: Isolationspflicht bleibt nun doch

Der „symbolische Schaden“ sei einfach zu groß: Karl Lauterbach hat seine Meinung geändert und will die freiwillige Isolation bei einer Corona-Erkrankung wieder zurücknehmen.

Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es nun doch nicht geben. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am späten Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ an. „Diesen Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren, und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde...

