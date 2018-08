Soft-Pop : Zum Fünfzigsten: Tapete würdigt Nichols-Meisterwerk

Vor 50 Jahren erschien ein Album, das sich mit den Meisterwerken von Burt Bacharach oder The Beach Boys messen konnte. Doch «Roger Nichols & The Small Circle Of Friends» erreichte solchen Ruhm letztlich nie. Nun kommt es als liebevolles Re-Issue neu auf den Markt.

von dpa

13. August 2018, 13:12 Uhr

Neben hochwertiger aktueller Popmusik widmet sich das Hamburger Label Tapete verstärkt auch der Hebung und Wiederveröffentlichung alter Schätze. Jüngstes Beispiel: das Softpop-Album «Roger Nichols & The Small Circle Of Friends».

Pünktlich zum 50. Jahrestag der Erstveröffentlichung kommt ein damals weit unter Wert verkauftes Werk neu heraus, das in einer Reihe mit großartigen Platten von Burt Bacharach, The Carpenters oder The Beach Boys aus jener Zeit stehen sollte. Der US-Amerikaner Nichols schrieb später einige Riesenhits, seine Songs wurden etwa von The Monkees, Paul Anka, Frank Sinatra oder besagten Carpenters («We've Only Just Begun») aufgenommen.

Das erstmals 1968 auf A&M erschienene «Roger Nichols & The Small Circle Of Friends» wurde mehrfach wiederveröffentlicht. «Dennoch ist es inzwischen nicht mehr im Handel zu bekommen beziehungsweise nur für einen Batzen Geld bei den einschlägigen Online-Plattformen», schreibt Tapete. «Dies ist ein Skandal, welchem wir gerne abhelfen.»

Diese absolut perfekten Sunshine-Pop-Songs, darunter eine Coverversion des damals noch taufrischen «With A Little Help From My Friends» der Beatles, sowie drei Bonus-Tracks gibt es nun in einer auf 1000 Exemplare limitierten Jubiläumsausgabe - auf 15-Track-CD oder als Vinyl mit der Single «The Drifter/Trust».

Zuletzt hatte Tapete (die zuverlässige Label-Heimat von Lloyd Cole, Robert Forster, The Lilac Time, Niels Frevert, Dirk Darmstaedter, Fehlfarben und so vielen mehr) seine Reihe «Lost, Found & Great: Obscure Pop Gems Of The Past» vorangetrieben. Eine ähnlich liebevolle Re-Issue-Pflege ließen die Hamburger dabei verschollenen oder vergessenen Werken von The Times (2018), Jon Tabakin (2017) und Slapp Happy (2016) angedeihen. Feine Sache!