Quiz : Witz an Witz: Komiker Fips Asmussen wird 80

In den 70ern wurde er durch das schnelle Aneinanderreihen seiner klischeehaften Witze bekannt.

von Finn-Ole Schröder

24. April 2018, 10:06 Uhr

Querfurt | Fips Asmussen, bürgerlich Rainer Pries, wird am Mittwoch 80 Jahre alt. Bekannt wurde er in den 70ern durch seine – für ihn charakteristisch gewordenen – Witze in schneller Reihenfolge.

Ende der 60er sang Pries noch unter seinem bürgerlichen Namen kabarettistische Lieder in seiner Kneipe „Violette Zwiebel“ in Hamburg. 1973 löste er sich von seinem Lokal und den Gesangsvorträgen und widmete sich fortan dem Erzählen von Witzen. Dabei bedient er sich häufig der Klischees gegenüber Homosexuellen, Ausländern und Frauen.

Vergleichen lässt sich Asmussens Stil mit dem des Comedian Markus Krebs: Auch der Duisburger reiht Witz an Witz und beschreibt gerne das Leben fiktiver Personen auf eine lustige Art und Weise.

