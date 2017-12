Fälschung? : Wirbel um Theodor Mommsens Nobelpreismedaille

Ein New Yorker Auktionshaus will die goldene Nobelpreismedaille des Historikers versteigern und hofft auf einen Preis in Höhe von 400 000 Dollar. Doch die Medaille liege seit 14 Jahren im klimatisierten Magazin für Bilder und Objekte des Deutschen Literaturarchivs (DLA), wie das Haus angibt...