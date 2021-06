Literatur : Wie Salman Rushdie die Pandemie erlebte

Der Mordaufruf religiöser Fundamentalisten bestimmt das Leben des Autors schon lange nicht mehr. Aber Corona betraf ihn früh persönlich. Welches Buch reifte während des New Yorker Lockdowns?

Frankfurt/Main | Der Schriftsteller Salman Rushdie glaubt nicht, dass die Corona-Pandemie die Welt zum Besseren verändert. „Ich bezweifle, dass aus den Lehren der Pandemie eine soziale Revolution hervorgehen wird“, schreibt der in New York lebende indisch-britische Autor in seinem neuen Buch „Die Sprachen der Wahrheit“, das am Montag bei C. Bertelsmann erschienen i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.