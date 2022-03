Unesco-Kommission : Weitere Traditionen in deutsche Kulturerbe-Liste aufgenommen

Die Liste des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland ist um fünf Einträge reicher. Neu aufgenommen wurden am Mittwoch die handwerkliche Apfelweinkultur, der Willibaldsritt in Jesenwang, das Brieftaubenwesen und die Trakehner Zucht, wie die Deutsche Unesco-Kommission in Bonn berichtete. Beschlossen haben dies die Kulturministerkonferenz und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Zudem wurde das Pflasterer- und Steinsetzer-Handwerk als Modellprogramm für den Erhalt Immateriellen Kulturerbes gewürdigt.

Das bundesweite Verzeichnis umfasst damit 131 Einträge. Das Verzeichnis bilde die unterschiedlichen Facetten kultureller Ausdrucksformen ab, sagte die Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos). Die Apfelweinkultur verbinde Fertigkeiten um die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen m...

