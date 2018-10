Sendetermine an Weihnachten 2018 : Wann läuft „Der kleine Lord“ 2018 im TV?

„Der kleine Lord“ gehört zur Adventszeit in die ARD wie Glühwein auf den Weihnachtsmarkt. Auch 2018 wird der Klassiker mit Alec Guinness wieder zur besten Sendezeit kurz vor Weihnachten gezeigt.

von Corinna Berghahn

21. Oktober 2018, 09:00 Uhr

Osnabrück | Seit 1982 zeigt die ARD den Film, in dem der kleine Cedric Errol das über die Jahre erkaltete Herz seines von Alec Guinness dargestellten blaublütigen Großvaters erweicht. Das Happy End unter dem Weihnachtsbaum ist natürlich inbegriffen. (Noch so ein Weihnachtskultfilm: Wann läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im TV?)

Dieses Jahr läuft der Film am Freitag, 21. Dezember 2018, um 20.15 Uhr. Wiederholt wird er in der ARD am 22. Dezember um 12.05 Uhr.

