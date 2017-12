Weihnachten : Von Jazz bis Country: Die Alben zum Fest

vergrößern 1 von 1 Foto: Ray Tang 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Dez.2017 | 11:41 Uhr

Über welche Christmas-Alben freut sich ein Pop-Freund, ein Jazz-Hörer oder der Klassik-Liebhaber, wenn er eigentlich keine Weihnachtsplatten mag? Eine Auswahl.

FÜR MUSIC & COMEDY-FANS

«Alle Jahre wilder» hackt das Comedy-Trio Wildes Holz mit Blockflöte, Gitarre und Kontrabass auf unseren Weihnachtsgefühlen herum. Auf diesem Live-Album geraten die drei Wildgewordenen als Folk-Jazzer und Punk-Volksmusikanten in Ekstase.

FÜR PIANO-JAZZ-FANS

X-Mas-Feeling ohne Weihnachtsmusik erzeugt der norwegische Pianist Bugge Wesseltoft auf «Everybody Loves Angels». Seine betont coolen Solo-Improvisationen über besinnliche Weisen von Johann Sebastian Bach bis zu «Angel» von Jimi Hendrix entschleunigen den Hörer nicht nur im Winter, wenn es schneit.

FÜR GOSPEL-FANS

Der Stuttgarter Kirchenchor Gospel im Osten verkündet voller Inbrunst: «My World Needs You». Die Techniker-Crew vom legendären Bauer Tonstudio in Ludwigsburg bekam die explosive Power der 300 Stimmen perfekt in den Griff. Deshalb ist die CD auch ein Geschenktipp für klangverliebte Hifi-Genießer.

FÜR COUNTRY-FANS

Johnny Cash und andere Nashville-Stars feiern Christmas On The Countryside. Die 27 Weihnachts-Hits aus den 1950ern erinnern an die Zeit, als die Wegbereiter des Country-Rock noch an den Santa Claus glaubten.

FÜR BAROCK-FANS

Johann Sebastian Bach würde sein Weihnachtsoratorium heute sicher so sanges- und spielfreudig interpretieren wie das Ensemble Resonanz. Das Kammerorchester aus Hamburg mixt Barock-Instrumente und Electronic-Keyboards zu einem aufregend neuen Hausmusik-Sound.

FÜR POP-FANS

US-Sängerin Gwen Stefani liefert 2017 den Tanzflächenfüller für jede Weihnachts-Danceparty: Die Frontfrau von No Doubt veröffentlicht «You Make It Feel Like Christmas». So verschmust wie bei dieser Pop-Allrounderin hat «Silent Night» selten geklungen.

FÜR R&B-FANS

Mit Blues-Feeling feiert die US-Sängerin und Grammy-Preisträgerin Fantasia «Christmas After Midnight». Ihr «Baby, It's Cold Outside» ist die bislang heißeste Version dieses Evergreens.

FÜR AVANTGARDE-JAZZ-FANS

Das Bundesjazzorchester – kurz: BuJazzO – peppt auf «Verley uns Frieden» Liturgiegesänge von Martin Luther auf. Da sehen viele alt aus, wenn der BuJazzO-Gitarrist Philipp Schiepek «Vom Himmel hoch, da komm ich her» improvisiert.