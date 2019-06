Von eingängig bis experimentell

Jazz-Baltica begeisterte erneut sein Publikum / Langjährige Fans vermissten jedoch echte Festival-Atmosphäre

25. Juni 2019, 15:19 Uhr

Timmendorfer Strand | Klassik war gestern, heute ist Jazz. Und der Genre-Wechsel ist gelungen. Das stellte der weltberühmte Bassbariton Thomas Quasthoff in Timmendorfer Strand erneut unter Beweis. Zusammen mit seinem Trio bildete er im Rahmen eines Sonderkonzerts den diesjährigen Auftakt der Jazz-Baltica.

Quasthoff lotet in Jazz-Standards wie „Cry Me A River“ und Coversongs seine Stimme bis in die tiefsten Tiefen aus. Sein warmes Timbre erinnert bisweilen an Gregory Porter. Er interpretiert „For Once In My Life“ von Stevie Wonder, bei Tina Turners „I Can’t Stand The Rain“ entzündet die Band ein souliges Feuerwerk. Thomas Quasthoff singt, blubbert und schnalzt, seine Stimme grollt und rollt. Lautmalereien – gekonnt und total gaga!

Auch um ein politisches Statement ist der 59-Jährige nicht verlegen: „Wählen Sie so, dass ich mich als Künstler im Ausland nicht schämen muss“, bat er seine Gäste im ausverkauften Saal des Maritim Seehotels. Denen gegenüber, die nicht verstanden hatten oder nicht verstehen wollten, wurde er deutlicher: „Ich finde, die AfD hat in diesem Land nichts zu suchen.“ Applaus – ganz überwiegend.

Dann gibt es Frauenpower satt: Die deutsch-skandinavische All Star Band wird in diesem Jahr von Julia Hülsmann geleitet. Ihre ausgefeilten Kompositionen sind inspiriert von lyrischen Elementen: James Joyce, Emily Dickinson oder Walt Whitman stehen Pate für eine kongeniale Vertonung. Ein reines Frauenensemble ist auch Marilyn Masurs „Shamania“. Die zehnköpfige Formation, angetrieben von der Bandleaderin und Lisbeth Diers, die ein buntes Sammelsurium an Percussion bearbeiten, durchsetzt mit waghalsiger Stimmakrobatik und garniert von der Ausdruckstänzerin Tine Erica Aspaas, stellt das Publikum vor einige Herausforderungen. Nicht jeder goutiert diese experimentelle, spirituell anmutende Performance, die klingt, als solle so die weibliche Urkraft erfahrbar werden.



Schräge Tonfolgen und satter Groove





Marcin Wasilewski ist ein gern gesehener Gast bei Jazz-Baltica. Er betritt mit seinem Trio nach dem prallen Gebläse von „Fette Hupe“ die Bühne und serviert fein austarierten Jazz mit großartiger Technik. Das gilt insbesondere für Herbie Hancocks „Actual Proof“, dessen vertrackte Rhythmik höchste Ansprüche an den Interpreten stellt.

Meditativ kommen Gitarrist Jacob Bro mit Band und Trompeter-Legende Palle Mikkelborg daher. Die magischen Klangmaler sind von fast aufreizender Ruhe beseelt. Schräge Tonfolgen in freier Improvisation führen in höhere Sphären. Die sind jedoch nicht jedem zugänglich. Einigen fallen die Augen zu, andere verlassen den Saal. Erst vereinzelt, dann in Scharen.

Wie gut, dass es Nils Wülker gibt. Sein Spiel an Trompete und Flügelhorn ist dagegen Mainstream. Die Band bietet einen satten Groove. Arne Jansen packt die Rock-Gitarre aus und peitscht die Riffs ins Auditorium. Das gefällt – und so halten die Gäste aus, bis es Nacht wird um halb zwei.

Einen explosiven Cocktail mixt das Mathias Eick Quintett. Reizvoll das Zusammenspiel zwischen Trompete und Violine. Die Rhythmus-Sektion entfacht wilde Wirbel, über allem schwebt der klare Klang des Blasinstruments.

Gestern gab es zum Abschluss eine Reihe an Highlights. Angefangen beim skandinavischen Trio Rymden. Bugge Wesseltoft (Piano) stehen hier die langjährigen Weggefährten Esbjörn Svenssons, der Bassist Dan Berglund und Magnus Öström an den Drums zur Seite. Das Projekt Mare Nostrum mit Jan Lundgren, Richard Galliano und Paolo Fresu verströmt seinen luftigen Sound im stickig heißen Saal des Seehotels.



Urlauber und Jazzfans: Mischung mit Problemen





Das Finale schließlich bestritten das Orchestra Baobab mit dem Arne Jansen Trio. Diese Afro Salsa Night wäre ein formidabler Ersatz für den erkrankten Fred Wesley gewesen, der die Dance Night am Freitag nicht bestreiten konnte. Dieses Malheur war nicht zu jedem durchgedrungen. „Schlecht kommuniziert“, klagten Besucher, die extra wegen Wesley angereist waren.

Abgesehen von Thomas Quasthoff – die ganz großen Headliner fehlten in diesem Jahr. Das muss einem Festival nicht unbedingt abträglich sein. Das Schleswig-Holstein Musik Festival als Veranstalter meldete zum Abschluss gestern 19 000 Besucher – 2000 mehr als im Vorjahr.

Das Geschehen konzentrierte sich auch auf Namen, die nicht jedem geläufig waren. Kräftig gejammt werden durfte im Jazz-Club. Volles Haus. Gratis-Gigs Open Air wurden allerdings nicht so rege genutzt wie erhofft – trotz besten Wetters. Kein Wunder, wenn man die Künstler in den Unterstand einer Strandbar schickt, in der sich Touristen tummeln, die sich mehr für Cocktails als für Musik interessieren. Die Durchmischung von Urlaubern und Jazz-Fans ist kontraproduktiv, so die Meinung langjähriger Jazz-Baltica-Fans, die eine echte Festival-Atmosphäre vermissten.