Gesellschaftsporträt : Vom Leben am Rande der Welt

In ihrem staunenswerten Debütroman „Das Verschwinden der Erde“ erzählt Julia Phillips melancholisch-schöne Geschichten aus dem weltabgeschiedenen Kamtschatka.

Berlin | Es ist ein herrlicher Augusttag und an einer stillen Bucht Kamtschatkas vertreiben sich Aljona und Sofija die Zeit. Doch der Ausflug der Schwestern endet tragisch. Die Mädchen werden nie mehr zu ihrer Mutter zurückkommen. Eine Begegnung am Strand wird ihnen zum Verhängnis. Die einzige Zeugin ist keine wirkliche Hilfe für die Polizei. Und so endet d...

