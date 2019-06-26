Billboard-Charts : USA Top 10 (Alben)
Ermittelt vom Billboard Magazine, New York
|1.
|( - )
|Madame X
|Madonna
|2.
|( - )
|Western Stars
|Bruce Springsteen
|3.
|( 2.)
|When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
|Billie Eilish
|4.
|( 1.)
|Happiness Begins
|Jonas Brothers
|5.
|( - )
|Doom Days
|Bastille
|6.
|( 7.)
|Free Spirit
|Khalid
|7.
|( 6.)
|Die A Legend
|Polo G
|8.
|( 9.)
|Baby On Baby
|DaBaby
|9.
|( - )
|Cuz I Love You
|Lizzo
|10.
|( - )
|Thank U, Next
|Ariana Grande
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