Musikpreise : US-Country-Star Luke Bryan ist „Entertainer des Jahres“

Er gehört zu den ganz großen Country- Stars. ACM Awards hat Luke Bryan bereits mehrfach gewonnen. Jetzt kommt ein weiterer Spitzenpreis hinzu.

Nashville | US-Country-Star Luke Bryan („One Margarita“) ist bei den diesjährigen Academy of Country Music Awards (ACM) mit dem Spitzenpreis „Entertainer des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der 44-Jährige zeigte sich glücklich und überrascht: „Ihr habt mich erwischt“ („Y'all got me“), sagte er bei Preisverleihung in der Country-Hochburg Nashville am Sonntagabend...

