Offizielle Deutsche Charts : Ufo361 landet mit neuem Album auf Platz eins

Ein Rapper und zwei Metal-Bands teilen sich im Album-Ranking das Siegertreppchen. In den Single-Charts hat sich indes auf den oberen Plätzen nicht viel getan.

von dpa

16. August 2019, 17:58 Uhr

Der Berliner Rapper Ufo361 («Shot») hat mit seinem neuen Album die Pole-Position der deutschen Album-Charts belegt. «Wave» beschere Ufo361 die zweite Album-Spitzenplatzierung seiner Karriere, teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Es ist das insgesamt dritte Album des Rappers.

Neu in den Charts ist auch Slipknot mit dem Album «We Are Not Your Kind». Die Metal-Band belegt den zweiten Platz. Volbeat, Nummer eins der vergangenen Wochen und ebenfalls Metal-Band, belegt mit «Rewind, Replay, Rebound» Platz drei.

In den Single-Charts stehen weiterhin zwei Songs auf den vorderen Plätzen: der Latin-Song «Señorita» von Shawn Mendes und Camila Cabello steht zum fünften Mal ganz oben. Platz zwei belegt erneut das Hip-Hop-Duo Loredana und Mozzik mit «Eiskalt».