Compilation-Reihe : «Too Slow To Disco» jetzt als Brasil-Cocktail

Seit einigen Jahren wird an der Ehrenrettung für den lange verrufenen, sündteuren Studio-Pop der 70er und 80er Jahre gearbeitet - mit der Serie «Too Slow To Disco». Nun gibt es einen brasilianischen Ableger.

07. Mai 2018, 15:00 Uhr

«Die entspannteste Versuchung, seit es Compilations gibt», so nannte der deutsche «Rolling Stone» die Soul-, Softpop- und Yachtrock-Serie «Too Slow To Disco». Das trifft auch auf die passenderweise vor dem Sommer erscheinende fünfte Folge hundertprozentig zu.

«Too Slow To Disco Brasil» (HDYA/Rough Trade) vereint 19 Songs von in Deutschland weitgehend unbekannten brasilianischen Künstlern wie Filó Machado, Don Beto, Cassiano oder Rita Lee & Roberto. Aber auf die Prominenz von Namen kommt es hier - wie schon bei den US-amerikanisch geprägten Vorgängern auf City Slang - gar nicht an.

Entscheidend ist der entspannte Flow dieser smoothen brasilianischen Soul-, Funk- und Pop-Perlen, mit denen sich jede Gartenparty musikalisch aufbrezeln lässt. Und ebenso wichtig sind die beiden Männer, die hinter der Compilation mit dem sonnenbestrahlten Zuckerhut auf dem Cover stecken.

Als da wären: Der Deutsche Marcus Liesenfeld alias DJ Supermarkt und der schwergewichtige brasilianische Singer-Songwriter Ed Motta, der in jüngster Zeit mit einigen brillanten Alben im Fahrwasser von Steely Dan, Stevie Wonder oder Earth Wind & Fire - etwa «AOR» (2013) und «Perpetual Gateways» (2016) - von sich reden machte.

«Eine Art musikalische Zeitmaschine» soll «Too Slow To Disco Brasil» sein - zurück in die späten 70er, die 80er und die frühen 90er Jahre, als Brasiliens Popszene den ultra-lässigen, sündhaft teuer produzierten Sound aus den USA aufsaugte. Das hatte dann weniger mit den Samba-Helden Gilberto Gil oder Caetano Veloso zu tun als mit Toto, Chicago, Doobie Brothers oder Gino Vannelli. Darauf einen Cocktail mit Pool-Blick!