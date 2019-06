Kinderserie : «TKKG» erstmals auf Hörspiel-Tournee

Tim, Karl, Klößchen und Gaby haben einen brandneuen Fall - und gehen damit auf Hörspiel-Tour.

von dpa

13. Juni 2019, 13:35 Uhr

Die «Drei Fragezeichen» haben es erfolgreich vorgemacht - jetzt gehen auch die Sprecher der Kinderserie «TKKG» mit einem Live-Hörspiel auf Tour.

Die aktuellen Original-Sprecher der Europa-Hörspielreihe - Sascha Draeger, Manou Lubowski, Tobias Diakow und Rhea Harder-Vennewald - beginnen ihre Rundreise mit dem Geräuschemacher am 16. November in Berlin. Auf das Publikum komme ein unveröffentlichter, brandneuer Fall zu. «TKKG»-Hörspiele gibt es seit 1981. Die vier Freunde Tim, Karl, Klößchen, Gaby waren mitsamt Hund Oskar zuletzt auch auf der Kinoleinwand zu sehen gewesen.

Bisher stehen 17 Termine quer durch Deutschland bis zum 7. Dezember in Kassel fest. Allerdings wird auf der Bühne aus Tierschutzgründen kein lebender Cocker-Spaniel mitwirken. «Da hätte auch Gaby was dagegen», erläuterte eine Sprecherin. Möglicherweise übernehme der Geräuschemacher in der ein oder anderen Form den Part des Hundes.

Nicht alle derzeitigen «TKKG»-Sprecher sind seit der ersten Stunde dabei. Die Ur-«Gaby» Veronika Neugebauer starb 2009 mit nur 40 Jahren, ihre Rolle übernahm Rhea Harder-Vennewald. Niki Nowotny sprach bis 2015 das Teenager-Genie Karl Vierstein, heute macht das Tobias Diakow. Bei Tim alias Tarzan und Klößchen gab es nie Änderungen.