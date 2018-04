Geburtstag : Thalia Theater feiert 175 Jahre Gegenwart

Die Bühne in Hamburg will ihr 175-jähriges Bestehen in der Saison 2018/2019 mit Erfolgsstücken feiern. Eröffnet wird die neue Saison mit der Uraufführung «Orpheus».

13. April 2018

Mit einer Art Best-of feiert das Hamburger Thalia Theater in der kommenden Spielzeit 2018/19 sein 175-jähriges Bestehen. «Das Thalia Theater wird sich weiterhin als starkes Ensemble-Theater behaupten», sagte der Intendant Joachim Lux am Freitag in Hamburg.

Zu sehen sind Erfolgsstücke wie «Das achte Leben (Für Brilka)» von Nino Haratischwili, «Der Schimmelreiter» von Theodor Storm (Regie: Johan Simons) oder «Faust I und Faust II» von Goethe (Regie: Nicolas Stemann). Eröffnet wird die neue Saison mit der Uraufführung «Orpheus» (Regie: Antú Romero Nunes).

Das Thalia Theater wurde am 9. November 1843 eröffnet. Wegen des Erfolges wurde 1912 ein größeres Theater am Gerhart-Hauptmann-Platz erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus zerstört, restauriert und 1960 wiedereröffnet. Zu den Intendanten zählten Willy Maertens, Boy Gobert, Jürgen Flimm (1985-2000), Ulrich Khuon (2000-2009) und seit Sommer 2009 Joachim Lux.

Nach Angaben von Geschäftsführer Tom Till ist das Thalia mit 266 500 Zuschauern in der Saison 2016/17 «das Theater mit der höchsten Zuschauerzahl in Deutschland». Auch mit jährlichen Einnahmen von 6,6 Millionen Euro (2016/17) liege das Theater ganz weit vorn.