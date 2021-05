Happy End : Taucher holt Verlobungsring aus See

Ein bisschen Glück gehörte sicher auch dazu. Ein Taucher suchte einen verlorenen Verlobungsring auf dem Grund eines Sees. Mit Erfolg.

Ecclerigg | Angus Hosking (21), Taucher, hat einem Paar in England die Verlobung gerettet. Am Boden eines Sees fand der junge Mann den Verlobungsring der beiden - er war Rebecca Chaukria vom Finger gerutscht, als ihr Freund Viki Patel ihr auf einem Steg am Lake Windermere den Antrag gemacht hatte. Kurz entschlossen sprang Hosking, der in der Nähe als Waserspor...

