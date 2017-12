Neuauflage : Sternstunde der Eagles: «Hotel California» deluxe

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Manche lästern ja, dass «Hotel California» die einzige Großtat der Eagles auf Albumlänge war. Ansonsten hatte diese typisch kalifornische 70er-Jahre-Truppe vor allem tolle Singlehits, die Longplayer boten oft nur durchwachsene Qualität.

Für «Hotel California», eine im Dezember 1976 erschienene Songsammlung rund um schöne Frauen, leichtes Leben und harte Drogen, gilt dieser Einwand zum Glück nicht. Daher ist die Neuauflage mit einer «40th Anniversary Deluxe Edition» (genau genommen 41 Jahre seit der Erstveröffentlichung) absolut gerechtfertigt.

Wenige Platten der Seventies treffen das amerikanische Westcoast-Lebensgefühl so gut wie diese neun Lieder: der lässig groovende Gitarrenrock-Song «Life In The Fast Lane» etwa, der sonnendurchflutete Countrypop von «New Kid In Town», die epische Ballade «The Last Resort» zum Abschluss.

Und natürlich der Titelsong, mit einer Melodie für die berühmte Insel, dem leichten Reggae-Rhythmus, unvergesslichen Gesangsharmonien und einem der schönsten Gitarrensoli des an schönen Gitarrensoli nicht armen Jahrzehnts. Zumal auch die Songlyrics das Hinhören lohnen - eine Fabel von Verlockung und Alptraum, die womöglich die notorischen Kokain-Exzesse der Band zum Hintergrund hatte: «You can check out any time you like/But you can never leave!», so die legendäre letzte Zeile.

«Hotel California» ist ein ikonisches Album der US-Rockmusik, und es war auch bei den Plattenkäufern äußerst erfolgreich: acht Wochen lang Platz eins der Billboard-Charts, weltweit gingen bisher schon gut 32 Millionen Alben über die Ladentheken. Mit den jetzt bei Rhino/Warner erschienenen Versionen dürften noch ein paar Verkaufseinheiten hinzukommen.

Die Sternstunden-Platte wird nun als Download und Stream sowie als klanglich nochmals aufgepimpte 1-CD-Version angeboten, zudem als 2-CD-Expanded-Edition und als Deluxe-Ausgabe. Diese enthält das reguläre Album als Remaster, einen bisher unveröffentlichten Live-Mitschnitt vom Oktober 1976 (dem Konzertpublikum waren die «Hotel California»-Songs damals noch weitgehend unbekannt) sowie eine Blu-ray mit speziellem Mix.

Für beinharte Fans attraktiv sein dürften ein Buch im Vinylplatten-Format mit seltenen oder nie gezeigten Fotos jener Eagles-Jahre sowie eine Tourbuch-Replika und ein Poster.

Doch bei allen Deluxe-Dreingaben bleibt das Schönste an «Hotel California» diese perfekte musikalische Melange aus breitbeinigem Selbstbewusstsein und tiefer Melancholie in mehreren Liedern, die die Rock-Historie geprägt haben. So gut waren The Eagles, die sich nach zehn erfolgreichen Jahren 1980 erstmals auflösten und seither immer mal für einzelne Alben und Tourneen zusammenfanden, nie wieder.

