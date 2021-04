Pandemie : Start der Freibäder lässt auf sich warten

Mit dem Beginn des Wonnemonats Mai locken normalerweise vielerorts wieder die Freibäder. Doch im zweiten Jahr in Folge dürfte es wegen Corona noch dauern mit dem Start in die Saison.

Berlin | Der Beginn der Freibadsaison dürfte in diesem Jahr an den meisten Orten noch auf sich warten lassen. „Normalerweise werden die Bäder am 1. Mai eröffnet. Ob der Termin in diesem Jahr möglich ist, ist aufgrund des derzeitigen Pandemiegeschehens eher fraglich“, teilte der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) auf dpa-Anfrage mit. Im vergangenen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.