Galerie Herold : Stark, dynamisch – aber nicht wild: Rainer Fettigs Werke auf Sylt

Eine Sylter Galerie widmet Maler Rainer Fetting eine Einzelausstellung.

von Michael Stitz

05. August 2018, 13:49 Uhr

In den 1980er-Jahren galt Rainer Fetting als ein Vertreter der „Neuen Wilden“. Wenn man ihn auf diese Kategorisierung anspricht, ist er fast empört. „Das haben sich die Medien ausgedacht, nicht wir Künstler“. Fetting malt nicht aus dem Geist einer Künstlergruppe, ist keinem Programm, keiner Kunstrichtung zuzuordnen. Der 68-Jährige ist Maler, Bildhauer, Fotograf – und international bekannt. Seine Arbeiten werden auf dem Kunstmarkt hoch und gut gehandelt, Museen und Galerien umwerben ihn. Und doch macht sich Rainer Fetting eher rar, gilt der in Berlin und New York lebende Künstler als zurückhaltend bis scheu. Einem, dem dennoch immer wieder Ausstellungen mit Rainer Fetting gelingen, ist die in Hamburg und auf Sylt ansässige Galerie Herold.

Aktuell widmet Patrick Herold in seiner Kampener Galerie unter dem Titel „Rainer Fetting – Selected works – Berlin-New-York-Sylt“ dem Maler eine Einzelausstellung. Denn was kaum einer weiß, Fetting zieht sich regelmäßig in sein Atelier nach Sylt zurück. „Hier finde ich die Ruhe“, erzählt er beim Besuch in den lichten, hohen Räumen.

Michael Stitz

Von dort kann er aufs Meer schauen, „aber die Malerei entsteht nicht durch die Stimmungen der Natur“, sondern durch Inspirationen, die zu seinen Themen führen. Und das sind „Dynamik, Bewegung, Körperlichkeit, alles was die Starrheit, den Stillstand auflöst“. In seinem dicht mit oft großformatigen Leinwänden voll gestelltem Atelier zieht der Künstler eine Arbeit nach der anderen hervor, die zeigt, worum es ihm geht. Den fliegenden Albatros zum Beispiel, die Surfer vom Sylter Strand, den Skateboarder oder den Klabautermann. Arbeiten, die auch noch bis Ende August in der Galerie Herold zu sehen sind.

> Galerie Herold, Braderuper Weg 4, Kampen, www. galerie-herold.de