Musik : Staatsoper ermöglicht Geflüchteten Opernabend für neun Euro

Ein 9-Euro-Ticket gibt es in Hamburg nun auch für die Kultur - zumindest für Geflüchtete aus der Ukraine, die Lust auf eine Oper haben. Die Staatsoper bietet bis zum Ende der Spielzeit ein entsprechendes Sonderticket.

Die Staatsoper Hamburg will mit vergünstigten Tickets Geflüchteten aus der Ukraine für wenig Geld einen kulturellen Abend ermöglichen. Von Sonntag an können sie Karten für eine Opernvorstellung auf der Großen Bühne zum Sonderpreis von neun Euro kaufen, wie die Staatsoper am Freitag in Hamburg mitteilte. Es können bis zu vier Tickets pro Buchung erworbe...

