Zweiter Anlauf : Spike Lee wird Jury-Präsident in Cannes

Auf ein Neues: Im letzten Jahr fiel das Filmfestival von Cannes aus. In diesem Sommer möchte Regisseur Spike Lee seinen Job als Jury-Präsident auf jeden Fall antreten.

Cannes | Oscar-Preisträger Spike Lee wird nach der Absage des traditionellen Festivals im vergangenen Jahr nun die Jury des diesjährigen Filmfestivals in Cannes führen. Er habe versprochen, das Festival bei seiner Rückkehr an die Croisette zu begleiten, hieß es in einer Mitteilung des Festivals. Lee sei „einer der größten Regisseure seiner Generation“. Cann...

