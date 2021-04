Kulturtipp: Notos Quartett mit neuer CD : Sinfonische Kammermusik von Johannes Brahms

Das Notos Quartett spielt auf seiner neue CD Musik von Johannes Brahms. Dafür wird eine Sinfonie zur Kammermusik.

Flensburg | Grundsätzlich können Musiker ja spielen, was sie wollen - überzeugend muss es halt sein. Warum also sollte ein Klavierquartett nicht eine ganze Sinfonie auf Violine, Bratsche, Cello und Klavier übertragen lassen und dann so tun, als wäre es eine Originalkomposition? Das Notos Quartett macht das, weil es funktioniert. Für ihre neue CD haben die vier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.